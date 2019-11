Treviglio, principio d’incendio sul treno

Convoglio fermo, passeggeri a piedi Una cinquantina di passeggeri del regionale 10468 in servizio tra Cremona e Treviglio sono stati fatti scendere in periferia e sono arrivati in stazione a piedi sotto la pioggia.

Un principio di incendio sul regionale 10468, in servizio tra Cremona e Treviglio, ha costretto una cinquantina di passeggeri ad abbandonare il convoglio nei pressi della stazione di Treviglio. L’incendio si è sviluppato nella carrozza di coda, in parte non accessibile ai passeggeri, adiacente alla cabina di guida poco prima delle 11 di venerdì 22 novembre. Dopo l’arrivo dei Vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura, i passeggeri sono stati fatti scendere dal regionale all’altezza di via Sant’Eutropio, nel pressi della Cascina Brugnetti, e hanno raggiunto a piedi la periferia di Treviglio, attraverso un passaggio a livello privato che si trova nelle vicinanze. Trenord ha preparato dei servizi sostitutivi: inevitabili le ripercussioni sul traffico ferroviario. Dalle prime informazioni pare che l’incendio sia stato causato da un guasto elettrico. Seguono aggiornamenti.

