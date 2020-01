Treviglio, romanticismo in bacheca

Manifesto d’amore per i 55 anni insieme Una signora ha affisso in alcuni punti della città un lungo messaggio per il compagno della vita, con il quale il 27 gennaio festeggerà le «nozze di smeraldo»: «Sempre insieme, sempre mano nella mano, sempre con il sorriso sulle labbra e la gioia nel cuore. Noi ci apparteniamo, niente e nessuno potrà mai dividerci».

«Sempre insieme, sempre mano nella mano, sempre con il sorriso sulle labbra e la gioia nel cuore. Noi ci apparteniamo, niente e nessuno potrà mai dividerci. 27 gennaio, e una promessa... Per 55 anni!». Cinquantacinque anni – 55 anni, avete letto bene – d’amore e lei innamorata come il primo giorno, con la stessa voglia di gridarlo al mondo. E infatti una misteriosa e romantica signora di Treviglio ha attaccato, negli spazi destinati alle pubbliche affissioni, un manifesto con un lungo messaggio d’amore destinato al compagno di una vita, l’uomo con cui ha diviso 55 anni del suo cammino.

Il 27 gennaio cadrà il loro anniversario e la donna ha voluto ricordare così le sue «nozze di smeraldo»: «Ricordo come se fosse oggi – si legge sul manifesto – la magia di quel giorno speciale in cui i tuoi occhi hanno incrociato i miei, quando entrambi abbiamo capito di aver trovato la nostra anima gemella, la nostra metà perfetta, il nostro alter ego. Il Cielo, il destino o chissà chi aveva infatti già deciso per noi... Tu mi hai insegnato cosa significa amare ed essere amati: ti sei preso cura di me, mi hai fatta sentire unica e desiderata, mi hai protetta e custodita tra le tue mani come se io fossi il tesoro più prezioso sulla faccia della terra... È per questo che ti voglio dire a gran voce: buon anniversario amore mio!». Che aggiungere: tanti auguri!

