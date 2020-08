Treviglio, schianto nella notte -Foto

Auto si ribalta, ragazza in ospedale L’incidente è avvenuto alle 2 di domenica 9 agosto in via Monte Grappa.

Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco volontari di Treviglio per estrarre dall’abitacolo dell’auto su cui viaggiava, una ragazza coinvolta in un brutto incidente in via Monte Grappa a Treviglio.

Una delle due auto coinvolte nello schianto non ha rispettato la precedenza ad un incrocio e c’è stato un ribaltamento. La ragazza è stata portata in codice giallo in ospedale da un’ambulanza del 118.

incidente treviglio

Illesi gli occupanti dell’altra auto. Sul posto anche la Polizia di Treviglio.

