Troppo alcol, si sentono male nella notte

In ospedale 6 giovani tra i 16 e i 22 anni Tre interventi dei sanitari del 118 nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio in tre diversi comuni della provincia (Spinone, Zanica e Antegnate) per soccorrere sei giovanissimi (5 ragazze) che avevano bevuto troppo.

Troppo alcol, si sentono male e devono intervenire i medici del 118. È accaduto nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio nella nostra provincia. Il primo caso, il più grave, è avvenuto ad Antegnate verso le 2, un’ambulanza è stata chiamata per soccorrere in codice giallo un giovane di 16 che aveva esagerato con l’alcol. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Treviglio.

Un’ora dopo invece sono dovute partire due ambulanze e un’auto medica per Spinone al Lago dove è stato richiesto l’intervento sempre a causa di un’intossicazione eticlica per tre giovani ragazze di 20 e 21 anni. In questo caso sono state trasportate in codice verde all’ospedale di Seriate e di Alzano per i controlli.

Alle 3.32 è stata la volta di un’ambulanza chiamata a Zanica per soccorrere ancora due ragazze di 18 e 22 anni che avevano alzato il gomito. Le due giovani sono state trasportate in codice verde all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA