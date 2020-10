Ubriaco, aggredisce la compagna

Arrestato pregiudicato a Urgnano Nel corso dei controlli del territorio nella Bassa Bergamasca, con decine di carabinieri impegnati, numerosi gli interventi e gli arresti effettuati.

A Capriate San Gervasio, i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 29 settembre scorso a carico di un 58enne pluripregiudicato di Suisio, nei confronti del quale pende una condanna per il reato di atti persecutori commessi tra il 2011 ed il 2016. Pertanto, l’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.

A Romano di Lombardia i militari della locale stazione dei Carabinieri, nel corso di un servizio finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, in un’area fuori dal centro abitato ma segnalata come frequentata da assuntori di droga e spacciatori, hanno recuperato, nascosti in un cespuglio, due involucri in cellophane contenenti, rispettivamente, 200 grammi di eroina e 20 di cocaina, subito sottoposti in sequestro.

Solo poche ore prima, i militari dello stesso comando avevano rintracciato lungo la provinciale 498 di Romano di Lombardia un cittadino albanese domiciliato a Treviglio con diversi precedenti di polizia che a novembre del 2018 era stato colpito da provvedimento di espulsione. Non avendo ottemperato, lunedì mattina 11 ottobre è stato processato per direttissima.

I militari del Comando Stazione di Urgnano, invece, hanno arrestato per il reato di maltrattamenti e lesioni personali un pregiudicato romeno 42enne residente in paese che, in evidente stato di ebbrezza alcolica, aveva precedentemente aggredito la convivente con calci e pugni procurandole una frattura scomposta della mandibola e del setto nasale per le quali la malcapitata era dovuta ricorrere alle cure all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stata ricoverata in osservazione. Per lui il magistrato di turno ha disposto il trasferimento in carcere.

