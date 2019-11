Ubriaco, picchia moglie e due figli

Giovane arrestato a Martinengo In carcere, nella serata di martedì 12 novembre, un cittadino rumeno di 29 anni. Soccorsi e medicato in ospedale la moglie e i figli, di due e tre anni.

Ha ferito la moglie e picchiato i due figli piccoli, di due e tre anni. È con queste accuse che un giovane rumeno è stato arrestato nella tarda serata di martedì 12 novembre a Martinengo, in via Leonardo Da Vinci, dove sono intervenuti il personale del Comando Stazione carabinieri di Urgnano e della Sezione Radiomobile del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Treviglio. L’uomo, V. B., 29 anni, ubriaco all’arrivo dei militari, aveva dato in escandescenza minacciando con un coltello da cucina la moglie, una connazionale di 24 anni, ferendola al piede destro e spingendola contro la porta blindata d’ingresso dell’abitazione. L’uomo ha malmenato anche i figli minori di due e tre anni.

Quanto i carabinieri sono arrivati nell’abitazione, l’uomo si è scagliato anche contro di loro, ma i militari sono riusciti a immobilizzarlo e arrestarlo. La donna e e due bimbi, invece, sono stati soccorsi dal 118 e portati al l’Ospedale Civile di Treviglio, dove venivano medicati e successivamente dimessi. Dell’accaduto venivano informati ed interessati, ciascuno per la parte di competenza, sia gli uffici sociali territoriali che il Centro antiviolenza di riferimento mentre l’arrestato è stato portato nel carcere di via Gleno in attesa dell’udienza di convalida.

