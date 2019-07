Una vope in giro per Treviglio

Ora nell’Oasi di Valpredina La piccola volpe da alcuni giorni girovagava nel centro di Treviglio soprattutto alla ricerca di cibo, destando sorpresa e curiosità tra i cittadini che l’avevano incrociata, finchè martedì mattina 30 luglio è stata intercettata e catturata con delicatezza.

L’animale verso le otto del mattino si trovava nel cortile di un complesso condominiale di via Locatelli: qui un residente del posto, dopo averla vista, le ha messo a disposizione della carne in scatola che la volpe ha iniziato a mangiare tranquillamente. L’esemplare di volpe è stato poi avvicinato e preso dagli agenti della Polizia locale, quindi consegnato ai colleghi della Polizia provinciale: è in salute ed è stata trasferita per ora all’Oasi WWF Valpedrina di Cenate Sopra.

