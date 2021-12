Vaccinazioni ai bambini: oggi il via in Bergamasca, 5mila i prenotati Partono le somministrazioni per la fascia 5-11 anni, quella dove il contagio sta correndo di più.

Tutto è pronto, le vaccinazioni pediatriche partono quest’oggi, giovedì 16 dicembre. Le adesioni piano piano aumentano: mercoledì alle 18,30, secondo i dati forniti dall’assessorato al Welfare, in Bergamasca si è saliti a 5.184 prenotazioni, 1.092 in più di martedì; in totale le prenotazioni lombarde sono 62.895. L’Asst «Papa Giovanni» partirà nel primo pomeriggio di oggi dall’ospedale alla Trucca, con linee apposite allestite nel punto prelievi, mentre il sabato e la domenica sarà in campo anche l’ospedale di San Giovanni Bianco.

L’Asst Bergamo Est vaccinerà il primo bimbo nell’hub di Chiuduno alle 14 e per quest’oggi prevede 170 somministrazioni dedicate ai più piccoli ; si procederà a questo ritmo sino a domenica, quando nella sola mattinata saranno 270 le iniezioni per i bambini, e sabato partirà anche Clusone. «Per i bimbi abbiamo organizzato un percorso ad hoc – spiegano dall’Asst Bergamo Est - separato da quello riservato agli adulti, e personalizzato con specifica cartellonistica. I bimbi saranno accolti dai volontari dell’associazione Grizzly che consegneranno palloncini, giochini e stickers, nel rispetto delle norme anti-Covid». L’Asst Bergamo Ovest effettuerà le vaccinazioni pediatriche a Treviglio (Presst) e a Dalmine (Cus).

La sfida è decisiva, perché è tra i bimbi che ora il contagio corre di più . Una nuova conferma arriva dall’ultimo report dell’Associazione italiana di epidemiologia (Aie), basato su dati forniti dalla Regione : in Lombardia tra il 29 novembre e il 5 dicembre l’incidenza della fascia 6-10 anni è schizzata oltre quota 400 casi settimanali ogni 100mila bimbi di quell’età, valore più che doppio rispetto alle altre classi d’età. La campagna vaccinale aumenterà così ulteriormente la sua potenza di fuoco: la Bergamasca l’altro ieri ha sfiorato le 12mila somministrazioni (11.947, di cui 10.806 terze dosi) e in totale la Lombardia si mantiene oltre le 100mila iniezioni giornaliere.

Ieri pomeriggio, tra le 14,30 e le 15,10, un inghippo informatico ha rallentato prenotazioni e attività degli hub: si è trattato, specifica la Regione, di «un problema nazionale sull’infrastruttura cloud di Microsoft su cui si appoggia la piattaforma gestita da Poste. È scattato immediatamente il piano di ripristino che in circa 40 minuti ha rimesso in funzione il sistema».

