Vaccino Covid, somministrate 200 dosi

negli ospedali di Treviglio e Romano Asst Bergamo Ovest, nella giornata del 4 gennaio la campagna per i dipendenti dei due ospedali.

È iniziata la campagna che prevede 200 vaccini quotidianamente, 7 giorni su 7, fino a interessare tutto il personale dell’Asst Bergamo Ovest. Duecento in tutto le dosi somministrate il 4 gennaio negli ospedali di Treviglio e Romano. Secondo il piano saranno coperti i professionisti dell’Asst, medici e infermieri, operatori sociosanitari, amministrativi e anche i dipendenti delle aziende che hanno appalti all’interno delle strutture, come i servizi legati alla mensa e alle pulizie. All’ospedale di Treviglio le vaccinazioni sono state effettuate all’interno di una porzione del reparto di Oculistica appositamente adibita, mentre a Romano si sono svolte in un’area dei Subacuti. La vaccinazione al personale aveva avuto una anticipazione domenica mattina all’ospedale di Treviglio . I dipendenti dell’Asst Bergamo Ovest sono circa 2.700 e a un ritmo di 200 vaccinazioni al giorno si andrà a coprire tutto il personale, per la prima somministrazione, nell’arco di due settimane circa. Per effettuare poi il richiamo, che conferisce la protezione immunitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA