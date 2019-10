Verdellino, investito un pedone

Grave un uomo di 40 anni Un brutto incidente è avvenuto alle 22 di lunedì 21 ottobre. un uomo di 40 anni è stato investito, sarebbe grave.

Un grave incidente si è verificato alle 22 di lunedì 22 ottobre in via Madrid a Verdellino nell’area di Zingonia. Un uomo di 40 anni è stato investito ed è grave. Sul posto la Polizia Stradale e un’ambulanza che ha trasportato il ferito in codice rosso in ospedale, le sue condizioni sarebbero

© RIPRODUZIONE RISERVATA