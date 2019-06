Verdellino, Millionday super fortunato

Gioca un euro e ne vince un milione La vincita centrata martedì 4 giugno. Con una combinazione di 5 numeri un giocatore baciato dalla dea bendata si è aggiudicato un milione di euro.

Martedì 4 giugno è stata una giornata fortunata per un giocatore di Verdellino, che ha indovinato al Millionday la combinazione dei 5 numeri vincenti e realizzato così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro. I numeri vincenti dell’estrazione sono stati: 45, 17, 8, 27, 18.La vincita milionaria di ieri è la 62ª dalla nascita del gioco.

Fino ad oggi il Millionday ha distribuito vincite in tutta Italia per un totale di 158 milioni e 218 mila euro e con 18.764 vincite da 1.000 euro. Per giocare al MillionDay basta entrare in una delle ricevitorie del Lotto e scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 sulla schedina dedicata da 1 euro. In questo modo si può partecipare all’estrazione dei 5 numeri vincenti che ogni giorno, da lunedì a domenica alle 19, danno la possibilità di vincere 1 milione di euro.

Con solo 1 euro, costo fisso della giocata, i fortunati che indovinano tutti i 5 numeri vincenti si aggiudicano infatti il premio più alto, pari a 1 milione di euro. Oltre al primo premio, il nuovo gioco ne prevede altri per coloro che indovinano 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti.

