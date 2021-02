Verdello, festa abusiva in cascina

Aggrediti i Carabinieri, due arresti Nella nottata tra venerdì 5 e sabato 6 febbraio i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Treviglio hanno arrestato due fratelli di 43 e 45 anni, entrambi pregiudicati, per violenza e minaccia a pubblico ufficiale oltre che per danneggiamento dell’auto di servizio.

Gli uomini dell’Arma erano stati allertati dalla Centrale Operativa a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 che indicava una festa con musica alta e schiamazzi provenire dai campi, in zona Cascina Ravarolo.

I militari, dopo aver individuato la festa non autorizzata, a cui partecipavano circa una ventina di persone raggruppatesi intorno ad un falò, prima di intervenire hanno richiesto l’ausilio di altri equipaggi per poter procedere al controllo in sicurezza. Nel mentre, però, sono stati avvicinati da uno dei proprietari della cascina che, con fare minaccioso ed oltraggioso, ha tentato di far desistere ed allontanare i militari. Analoga la condotta tenuta dal fratello, subito sopraggiunto a dare manforte. Entrambi, con veemenza si sono scagliati contro i militari con bastoni, danneggiando anche la loro autovettura.

I militari , a fatica, sono riusciti ad immobilizzarli anche grazie all’intervento di un altro equipaggio.

Sono in corso ulteriori accertamenti volti all’identificazione degli altri partecipanti alla festa che si sono dati alla fuga nei campi. Alcuni di loro sono già stati rintracciati e dovranno rispondere delle violazioni delle norme anti-Covid.

Nell’occasione, i militari intervenuti hanno riportato lievi ferite ed escoriazioni per cui sono stati medicati al Pronto Soccorso del Policlinico San Marco di Osio Sotto. Le armi improprie utilizzate dai due aggressori per aggredire i militari, invece, sono state poste in sequestro e i due, dopo le formalità di rito e su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Bergamo, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio, in attesa della celebrazione del processo.

