Violenze su una 26enne, il Dna lo incastra

Arrestato 29enne: fu già condannato A incastrarlo il Dna e le indagini dei carabinieri e dei Ris di Parma. Un senegalese di 29 anni è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale e rapina aggravata.

Il giovane, muratore residente a Verdellino, il 7 giugno scorso era entrato in un centro estetico di Osio Sotto e aveva aggredito con un coltello la commessa di 27 anni, per poi costringerla in una stanza dove l’ha violentata. Il fatto alle 23 di sera: la giovane stava sistemando il negozio per organizzare il lavoro del giorno successivo quando è stata sorpresa dall’uomo che l’ha aggredita, rapinata di 200 euro e violentata, per poi scappare.

Immediata la richiesta di aiuto da parte della giovane, che era stata trasferita aIl’ospedale di Zingonia. Sul posto i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Treviglio che hanno individuato tracce di materiale biologico di pertinenza dell’uomo, sequestrando anche degli indumenti della vittima per le successive analisi comparative che sono state effettuate presso il Ris di Parma: analisi importantissime che hanno permesso di arrivare al Dna dell’aggressore.

Che avrebbe colpito ancora: lo scorso 14 giugno un’altra donna, una prostituta lituana, ha segnalato di essere stata aggredita da un uomo, con il volto coperto. La resistenza e le urla della prostituta avevano richiamato l’attenzione e l’intervento di un passante che aveva fatto allontanare l’aggressore. In soccorso della vittima anche un’amica prostituta che ha chiamato il 112. La testimonianza raccolta da quest’ultima donna, di nazionalità romena, è risultata di fondamentale importanza: ha infatti portato alla luce un analogo episodio dello scorso mese di novembre e mai denunciato. La donna ha infatti dichiarato che a novembre, sempre nella zona di Osio, era stata aggredita da un uomo, riuscendo poi a scappare. La donna, a seguito di individuazione fotografica, ha riconosciuto il seneglaese quale autore della rapina. Il 29enne risulterebbe essere l’aggressore anche della donna lituana, lo scorso 14 giugno.

Il 25 giugno è stato quindi emesso un ordine di cattura: il 29enne, che è muratore nella Bergamasca, è stato arrestato a Ciserano. L’uomo nel 2014 era già stato condannato a un anno e 2 mesi per violenza sessuale per aver aggredito una donna in un parcheggio, sempre a Osio. La pena era stata però sospesa e l’uomo aveva scontato un solo giorno in carcere. Nei giorni scorsi i dati e le analisi dei Ris hanno permesso di confermare l’identità dell’uomo, autore dell’aggressione e della violenza nel centro estetico.

«Si tratta di un individuo con già dei precedenti specifici e che quindi potremmo definire un violentatore seriale» ha dichiarato il comandante provinciale dei carabinieri Paolo Storoni, affiancato da Carmen Pugliese in rappresentanza della Procura: «È stata un’indagine che ha visto in azione una squadra ben formata con i carabinieri da un lato e la procura dall’altro, ciascuno con i propri ruoli, ma ben amalgamati».

