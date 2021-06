Zingonia, 20enne in bici investito da un furgone: è grave L’incidente è avvenuto martedì 29 giugno alle 22.10, sul posto un’ambulanza.

È stato trasportato in codice rosso in ospedale il 20enne investito in tarda serata in corso Europa a Verdellino nei pressi del campo di allenamento dell’Atalanta a Zingonia. Il ragazzo era in sella a una bicicletta quando è stato investito da un furgone.

Le sue condizioni sono parse subito abbastanza gravi, una pattuglia della Sorveglianza Italiana che era nei paraggi ha atteso l’arrivo dei soccorsi. Il 118 ha mandato sul posto un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso.

Il 20enne è stato stabilizzato e poi portato in ospedale, le sue condizioni sarebbero gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA