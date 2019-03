Zingonia, il blitz dei carabinieri (video)

Abbattimento torri, ruspe già sul posto È in corsa dall’alba di oggi, lunedì 25 marzo, un’operazione di carabinieri e Vigili del fuoco a Zingonia. Operai e ruspe già pronte per abbattere le torri.

È in corso dall'alba di stamattina, lunedì 25 marzo, un blitz dei carabinieri a Zingonia. Più tardi via al cantiere per l'abbattimento delle torri, operai e ruspe sono già sul posto.

In azione anche l’elicottero (foto Cesni)

Operai pronti all’abbattimento (foto Cesni)

Vigili del fuoco (foto Cesni)

(Foto by Carabinieri a Zingonia (foto Cesni))

