Zingonia, c’è l’Atalanta – Foto e video

I giocatori entrano a piedi in mezzo ai tifosi Circa 1.500 supporter nerazzurri in attesa di accogliere e festeggiare i loro campioni, che oggi, domenica 5 maggio, hanno regalato ai tifosi l’ennesima, importante vittoria contro la Lazio.

L’Atalanta è arrivata a Zingonia, dove c’è una folla di tifosi in festa, circa 1.500 supporter nerazzurri lì per festeggiare i loro campioni, che oggi, domenica 5 maggio, hanno regalato ai tifosi l’ennesima, importante vittoria: Lazio battuta per 1-3 all’Olimpico, quarto posto in classifica a un solo punto dall’Inter. In attesa della finalissima di Coppia Italia, sempre contro la lazio e sempre all’Olimpico, il 15 maggio. I giocatori sono entrato nella sede del centro sportivo a piedi, in mezzo a un cordone di tifosi.

Leggi anche: https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/tifosi-questa-sera-a-zingoniaper-festeggiare-la-dea_1309792_11/

© RIPRODUZIONE RISERVATA