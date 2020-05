12 mila cannoli per Bergamo

Palermo, il video della «iena» La Vardera Dodicimila cannoli sono in partenza da Palermo e sono diretti proprio a Bergamo.

Questo il bellissimo e gustoso gesto solidale che un bar pasticceria ha deciso di mettere in atto. Si tratta del New Paradise di Palermo e un video della «iena» di Italia Uno Ismaele La Vardera lo racconta. I cannoli arriveranno a breve a Bergamo e sono stati donati ai volontari dell’Ospedale in Fiera a Bergamo.

Ismaele La Vardera, della trasmissione «Le Iene» di Italia Uno

