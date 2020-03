«243 positivi a Bergamo»- la conferenza

Coronavirus, dati aggiornati in Lombardia Per quanto riguarda la distribuzione per province della Lombardia dei casi positivi di coronavirus, l’assessore Galleria ha spiegato nel pomeriggio di lunedì 2 marzo che ce ne sono 384 a Lodi, 243 a Bergamo, 223 a Cremona, 83 a Pavia, 58 a Milano e provincia , 3 a Sondrio, 4 a Varese, 3 a Lecco, 60 a Brescia».

I casi in via di verifica, invece, sono 178. «La nostra strategia rispetto ai focolai - ha aggiunto - è dunque confermata». La conferenza stampa in Regione Lombardia ha dato altre informazioni: all’ospedale militare di Baggio a Milano da martedì andranno «i pazienti che vengono dimessi dagli ospedali ma non hanno ancora tamponi negativi e quindi hanno bisogno ancora di qualche giorno di isolamento» ha detto Gallera, che ha aggiunto: «Abbiamo chiesto la disponibilità dei medici della sanità militare, non sappiamo quanti sono e quali specializzazioni hanno. Vediamo la risposta del ministero e poi vedremo come utilizzarli al meglio».

«Oggi i casi positivi di coronavirus in Lombardia sono arrivati a 1.254, i ricoverati in ospedale a 478, oltre alle persone in terapia intensiva che sono 127. I positivi asintomatici sono 472 e i decessi saliti a 38. Per questi ultimi si tratta in tutti gli ultimi i casi di persone oltre gli 80 anni, tutte con patologie correlate e problematiche di carattere in particolare cardiologico, nefrologico o diabetologico» ha continuato l’assessore.

Per l’emergenza «stiamo incrementando a circa 200 i posti in terapia intensiva». Gallera ha sottolineato che già i posti di terapia intensiva per il Coronavirus sono passati a 140 «e si stanno recuperando posti nei blocchi operatori». «Questo - ha assicurato - consentirà di reggere un urto che sta crescendo». Inoltre una buona notizia in ambito finanziamenti: «Oggi per affrontare in modo concreto l’emergenza - ha proseguito il presidente Fontana - nella seduta di Giunta abbiamo stanziato 40 milioni di euro per acquistare macchinari e migliorare i nostri reparti di rianimazione e 10 milioni per l’assunzione di nuovi medici e nuovi infermieri».

