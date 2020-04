(Foto by Yuri Colleoni)

Il messaggio del Vescovo ai ragazzi

«Il vostro cuore desideri l’infinito» La Messa a porte chiuse del vescovo Francesco Beschi dal Duomo è stata trasmessa in diretta da Bergamo TV (canale 17 del digitale terrestre) edalle 10.30 di domenica 26 aprile. Puoi rivedere il video integrale della celebrazione qui.

Ancora una volta a porte chiuse, Francesco Beschi ha celebrato la Santa Messa dalla Cattedrale di Città Alta. Il Vescovo ha voluto pregare per e con i bambini e i ragazzi: «La vostra casa, non solo in questo momento, diventi una piccola chiesa», ha detto.

Si è fatto interprete del desiderio nel cuore dei bambini di uscire, giocare, vedere gli amici. «Dio ci ha dato un cuore per desiderare l’infinito: quello che è buono, bello, giusto, vero e santo».

Al termine della Messa ha annunciato che venerdì 1 maggio celebrerà da San Paolo d’Argon la Messa nella festa dei lavoratori che sarà trasmessa da Bergamo Tv. La sera, alle 21, dal Santuario di Caravaggio si potrà seguire la recita del Rosario per l’apertura del mese di maggio dedicato a Maria.

