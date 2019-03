75enne trovato morto su un sentiero

Moio de’ Calvi, sul posto i carabinieri Un uomo è stato trovato senza vita in una zona boschiva appena sopra lo stabilimento della Stella Alpina.

Sul posto, alle 15 di martedì 12 marzo, sono arrivati i soccorsi con un’ambulanza e un’auto medica, ma per il 75enne non c’era già più nulla da fare. Ancora non si è in grado di conoscere le cause che hanno portato al decesso dell’uomo trovato su un sentiero all’interno di un boschetto appena sopra lo stabilimento di Moio de’ Calvi della Stella Alpina.

Tra le ipotesi più probabili c’è quella di un malore, ma ancora non si può escludere si sia trattato di una caduta accidentale. I carabinieri sono sul posto per i rilievi del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA