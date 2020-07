Il maxi schermo per il drive-in (Foto by Bedolis)

A Bergamo arriva il drive-in

Dall’8 luglio nel piazzale della Celadina Inaugura mercoledì prossimo, 8 luglio, con «Piccole Donne» il drive-in di Bergamo. Si chiama «Seat summer Arena», nel piazzale delle giostre di Celadina e può ospitare più di 130 autovetture.

Sono previste 40 serate, sempre con titoli diversi, tutti i mercoledì, giovedì, venerdì e sabato sera. I cancelli aprono alle 20 (chi prima arriva meglio s’accomoda), ma la proiezione sarà avviata all’imbrunire, quindi intorno alle 21.30. Un grande lavoro è stato fatto sulla tecnologia: niente casse, l’audio arriverà direttamente nella radio della propria auto.

Il biglietto (si paga per auto) costa 12 euro, il ricavato sarà devoluto all’associazione Aiuto Donna. L’iniziativa vede protagonisti il Comune di Bergamo, Seat (sponsor), associazione Sbam (che ha proposto il progetto), multisala Capitol (per la programmazione e direzione artistica) e Radio Number one (che ha ceduto le frequenze su cui viaggia l’audio del film). Le prenotazioni da martedì prossimo su www.seatsummerarena.it.

Tra i film in programma «C’era una volta a... Hollywood», «Joker», «I Miserabili» e «1917».

«Si tratta - dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo Nadia Ghisalberti - di un’iniziativa nuova per Bergamo che va ad arricchire ulteriormente il progetto “Torniamo in Scena”, un cartellone di eventi teatrali, musicali e ora anche cinematografici che rappresentano la rinascita dell’attività culturale della città dopo il lockdown. Sono particolarmente contenta di poter destinare l’incasso delle serate in programmazione all’Associazione Aiuto Donna di Bergamo che si occupa di sostenere le donne nel loro percorso di emancipazione dalla violenza e dai maltrattamenti, una situazione che ben sappiamo essersi acuita durante l’emergenza Covid-19».

«La selezione dei film, curata dal Cinema Capitol di Bergamo, raggruppa film importanti e di recente programmazione con un’attenzione anche a tematiche legate alle donne e ad alcune registe, a cui sono riservate quattro serate. Non mancheranno film per le famiglie. Nel ringraziare Seat, che ha reso possibile l’iniziativa, mi auguro che i cittadini possano apprezzare l’occasione di una serata diversa e partecipare numerosi» ha concluso l’assessore.

Il programma prevede, dal prossimo 8 luglio e fino all’8 agosto, quattro giorni di proiezione settimanale (mercoledì, giovedì, venerdì e sabato sera, con apertura dei cancelli prevista alle ore 20.00 e inizio dello spettacolo alle 21.30), per un totale di venti serate all’insegna del cinema. Per i clienti che lo vorranno, ci sarà inoltre la possibilità di prenotare la fila Premium Leon, per vivere l’esperienza proprio a bordo della nuova Seat Leon, ultima nata di casa SEAT, la più tecnologica e sicura di sempre.

