A Bergamo arriva prenotabergamo.it

per saltare code nelle attività commerciali Un servizio di prenotazione cittadino, per assicurarsi un tavolo al ristorante o l’ingresso in un negozio, in una libreria o in un’altra attività della città, saltando le code e migliorando l’organizzazione del commercio in città: dal 9 giugno c’è prenotabergamo.it, una web app per consentire a tutti i cittadini di accedere al commercio della città in modo efficiente e sicuro.

Attraverso prenotabergamo.it, realizzata dal Comune di Bergamo e da VisitBergamo in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio, si delinea il primo sistema online di commercio locale: sarà possibile prenotare il proprio posto al tavolo nei locali che aderiranno alla piattaforma, un posto a sedere per l’aperitivo al bar, ma anche verificare la capienza dei negozi e delle attività, contingentata in questo periodo di convivenza con il coronavirus. Sarà possibile prenotare il proprio accesso in un negozio, saltando eventuali code, e consentirà una più ordinata fruizione delle attività.

«Diversi i vantaggi anche per le attività: consente infatti di organizzare al meglio il proprio modello di business, fornendo uno strumento di pronto consumo per organizzare i propri appuntamenti (pensiamo a barbieri, parrucchieri, ma anche negozi di vicinato, artigiani e tutte quelle attività che ricevono su prenotazione e appuntamento) completamente gratuito e già pronto all’uso» spiegano da Palazzo Frizzoni.

Prenotare è molto semplice: basta entrare nel sito dal 9 giugno, cliccare «prenota”» scegliere la categoria commerciale che mi interessa e poi l’attività per la quale voglio fare una prenotazione. Dopo aver scelto l’orario della prenotazione, basterà fornire il proprio numero di telefono o indirizzo e-mail, al quale arriverà un link per completare la prenotazione. Una volta cliccato sul link, sarà generato un QRcode che attesta la prenotazione.

Il Comune di Bergamo informerà tutti gli esercizi commerciali della nuova iniziativa, fornendo una password e tutte le cose da sapere per accedere alla web-app e costruire la propria esperienza su prenotabergamo.it. Ogni negoziante potrà personalizzare il proprio calendario di appuntamenti, gestire le prenotazioni, scegliere il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente al proprio negozio, stabilire quale tempo medio di permanenza viene previsto per ogni cliente e, infine, anche autorizzare propri dipendenti all’utilizzo della piattaforma virtuale.

«Un pezzo per volta - commenta il sindaco Giorgio Gori - stiamo componendo il puzzle dell’estate 2020 per il commercio cittadino: prima la gratuità sull’occupazione di suolo pubblico, il bando per gli ulteriori spazi di somministrazione su suolo pubblico, arriverà l’ordinanza che vieta il consumo di alcolici su suolo pubblico. Sarà quindi consentito solo consumare al tavolo e avere un posto prenotato diventerà molto importante. È in questa cornice di comportamenti che vanno a modificarsi che si inscrive questa nuova web app. L’auspicio è che in pochi giorni tante attività commerciali aderiscano a PrenotaBergamo.it».

«Questo servizio – prosegue Gori - può essere implementato anche ai servizi comunali: già la prossima settimana è in calendario una riunione per estendere questa webapp anche ai servizi demografici del nostro Comune, in modo da snellire il più possibile l’accesso agli sportelli comunali. Lavoriamo quindi a un unico strumento per gestire le prenotazioni e gli appuntamenti in ambito cittadino».

