A Bergamo il murales green contro la violenza sulle donne - Foto

La sostenibilità ambientale e la violenza contro le donne: questi i due temi che vuole rappresentare il murales «Il labirinto della rosa», inaugurato nella mattinata di sabato 5 marzo alla Fiera di Bergamo, in occasione della fiera Creattiva. L’iniziativa è promossa da Jti Italia e «Save the planet onlus», in collaborazione con Aiuto Donna. L’opera, realizzata dalla giovane writer lecchese Elisa Veronelli, è stata dipinta con una vernice anti inquinamento e collocata all’ingresso della Fiera di Bergamo. A sinistra del labirinto è presente un QR code che consente un rapido contatto con Aiuto Donna.

«Per noi è fondamentale il tema della sostenibilità, declinato a livello ambientale, sociale ed economico - ha evidenziato al taglio del nastro Alessandra Goretti, Corporate affairs & communication manager di Jti Italia -: questa iniziativa è pensata come collaborazione con tutti gli enti e le realtà che condividono progetti e intenti». «Oggi gli investimenti sostenibili sono quelli che fanno più felici le persone - ha aggiunto Elena Stoppioni, presidente di “Save the planet” -. Diciamo sempre che l’ecologia senza le persone è mero giardinaggio: dall’educazione a non abbandonare i rifiuti si è arrivati a situazioni che possono fare del bene alle persone». Per il Comune di Bergamo è intervenuto l’assessore all’Ambiente, Stefano Zenoni. «Il tema ambientale potrebbe sembrare in secondo piano rispetto a quanto sta accadendo nel mondo - ha detto -, ma anche ciò che avviene ha a che fare con la sostenibilità ambientale, perché essa rappresenta l’equità, la parità e la crescita sociale».