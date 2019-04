A Bergamo riapre l’asilo di via Paglia

Nasce «Cosmopolitan school» A distanza di due anni l’asilo nido e la scuola dell’infanzia riapriranno, grazie a un accordo con il gruppo «Accademia Dante Alighieri», che darà vita alla «Bergamo Cosmopolitan school».

La scuola dell’infanzia di via Paglia era stata chiusa nell’agosto del 2017: troppo alti i costi di gestione che la parrocchia delle Grazie di Bergamo doveva sostenere per garantirne il funzionamento.

«Per noi – spiega don Valentino Ottolini, parroco delle Grazie – era impossibile continuare a gestire la scuola dell’infanzia, a fronte di numeri di alunni in continua diminuzione. A malincuore avevamo deciso di chiudere la struttura, ma nel frattempo avevamo cercato altre organizzazioni che potessero subentrare nella gestione. Abbiamo trovato un accordo con l’Accademia Dante Alighieri, che già gestisce una scuola paritaria in via Tiraboschi». Un accordo che permetterà di riaprire la struttura con orari più estesi e con nuove proposte.

La nuova struttura aprirà le porte alle famiglie per due open day, domenica 14 e sabato 20 aprile, dalle 10 alle 18 (per informazioni bergamo@istdantealighieri.it). «Il nostro Gruppo – spiega Roberta Bozzoli, dirigente della scuola – nasce come scuola privata di preparazione, ma negli ultimi anni ha aperto anche un nido e una materna a Desenzano del Garda. Abbiamo 15 strutture sul territorio lombardo–veneto e in Emilia. L’esperienza di Desenzano è stata vincente e quando abbiamo visto che la struttura di via Paglia era chiusa abbiamo pensato di riproporla a Bergamo».

