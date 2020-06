A Bergamo sette nuovi contagi

In Lombardia ancora 21 decessi Ecco i dati di domenica 7 giugno, con Bergamo che segnala 7 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi nella Bergamasca dall’inizio della pandemia è di 13.558 casi. In Lombardia ancora 21 decessi.

Continua a scendere l’incremento giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia. È di 234.998 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento rispetto a ieri di 197 casi, quando si era registrata una crescita di 270. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti.

In Lombardia i nuovi contagiati sono 125 in più, mentre sabato l’incremento era stato di 142 casi, pari al 63,4%% dell’aumento odierno in Italia. Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 6 le Regioni con zero nuovi casi: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile - gli attualmente positivi sono 19.420 in Lombardia (-79), 3.962 in Piemonte (-205), 2.328 in Emilia-Romagna (-88), 1.085 in Veneto (-79), 750 in Toscana (-35), 243 in Liguria (-2), 2.690 nel Lazio (-7), 1.159 nelle Marche (-36), 725 in Campania (-13), 733 in Puglia (-25), 82 nella Provincia autonoma di Trento (-22), 862 in Sicilia (-4), 151 in Friuli Venezia Giulia (-10), 653 in Abruzzo (0), 97 nella Provincia autonoma di Bolzano (-3), 29 in Umbria (+1), 59 in Sardegna (-1), 9 in Valle d’Aosta (-3), 91 in Calabria (0), 120 in Molise (-1), 14 in Basilicata (-3).

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 16.270 (+21), Piemonte 3.941 (+7), Emilia-Romagna 4.175 (+4), Veneto 1.954 (+5), Toscana 1.070 (+2), Liguria 1.499 (+7), Lazio 760 (+2), Marche 991 (+0), Campania 426 (+0), Puglia 525 (+3), Provincia autonoma di Trento 464 (+0), Sicilia 277 (+1), Friuli Venezia Giulia 339 (+1), Abruzzo 418 (+0), Provincia autonoma di Bolzano 292 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 131 (+0), Valle d’Aosta 144 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 23 (+0), Basilicata 27 (+0).

I tamponi per il coronavirus sono finora 4.236.535, in aumento di 49.478 rispetto a sabato. I casi testati sono finora 2.627.188.

Ecco nello specifico tutti i dati regionali e provinciali della Lombardia.

- I tamponi effettuati: 8.005

Totale complessivo: 821.977

- Attualmente positivi: 19.420 (-79)

Totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 90.195

- I nuovi casi positivi: 125 (1,6% rapporto con i tamponi giornalieri)

- I guariti/dimessi: 183

Totale complessivo: 54.505

- In terapia intensiva: 107 (-3)

- I ricoverati non in terapia intensiva: 2.801 (-39)

- I decessi: 21

Totale complessivo: 16.270

I casi per provincia con la differenza rispetto a sabato

Milano 23.408 (+43) di cui 9.942 (+23) a Milano città

Bergamo 13.558 (+7)

Brescia 15.007 (+19)

Como 3.922 (+1)

Cremona 6.495 (+6)

Lecco 2.766 (=)

Lodi 3.500 (+2)

Mantova 3.388 (=)

Monza e Brianza 5.573 (+2)

Pavia 5.416 (+12)

Sondrio 1.488 (+7)

Varese 3.693 (+19)

e 1.981 in fase di verifica.

