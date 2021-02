A4, auto inseguita dalla polizia stradale

Recuperati capi griffati per 200 mila euro La Bmw X5 è stata intercettata da una pattuglia all’altezza di Trezzano Rosa: i quattro occupanti hanno abbandonato l’auto sulla Teem A58 e sono fuggiti a piedi. La refurtiva è stata restituita al titolare di un negozio nel Vicentino, derubato poche ore prima.

Un carico di capi d’abbigliamento rubati, del valore di circa 200 mila euro, è stato recuperato dalla polizia stradale dopo un inseguimento. Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio una pattuglia in servizio lungo l’autostrada A4 ha intimato l’alt ad una Bmw X5 con quattro persone all’altezza di Trezzano Rosa (Milano), in direzione Milano, per un normale controllo in applicazione anche della normativa sul coprifuoco. Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato e ha proseguito la fuga fino alla Teem A58, dove si è fermato abbandonando l’auto insieme agli altri occupanti: sono scappati a piedi nei campi, in direzioni opposte, lasciando l’auto in corsia di marcia. I poliziotti hanno messo in sicurezza la carreggiata e spostato immediatamente il veicolo, scoprendo che sia la Bmw X5 che la targa risultavano rubate rispettivamente a Milano e Verona. Sull’auto sono stati trovati numerosi capi di abbigliamento griffati per un valore di 200 mila euro, rubati la notte stessa nel Vicentino. I capi sono stati riconsegnati mercoledì 24 febbraio al legittimo proprietario, titolare di un negozio di abbigliamento. Sempre all’interno dell’autovettura è stato trovato un dispositivo Telepass rubato a bordo di un veicolo in provincia di Reggio Emilia. Grazie alle analisi effettuate dalla polizia scientifica, sono state rilevate anche numerose impronte, ora al vaglio della polizia

