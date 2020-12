Abbonarsi a L’Eco di Bergamo

Ecco le offerte della campagna 2021 Solo 0,93 euro a copia per l’annuale 7 giorni. Ancora più vantaggiose le tariffe per gli over 65.

«Insieme a voi, siamo L’Eco di Bergamo – cuore bergamasco»: è questo lo slogan della campagna abbonamenti del nostro quotidiano per il 2021. In quest’anno appena trascorso, il nostro giornale è stato accanto alla comunità dei bergamaschi, ascoltando e raccontando fatiche e dolori al tempo della pandemia.

Insieme a tutti voi (abbonati e lettori) siamo entrati ogni giorno in profondità nella vita di ognuno, ce ne siamo presi cura, dispiegando la solidarietà di cui noi bergamaschi siamo capaci. Abbiamo cercato di non far sentire solo nessuno e ogni nostra azione è stata moltiplicata dalle risposte ricevute. E ora eccoci, pronti a guardare al futuro, speriamo più sereno, orgogliosi e forti più che mai. Insieme a voi, siamo L’Eco di Bergamo.

Ecco le offerte della campagna abbonamenti 2021. Chi sceglierà l’abbonamento annuale di sette giorni, si troverà a pagare 335 euro (solo 0,93 euro a copia), l’annuale sei giorni 304 euro (solo 0,99 euro a copia). C’è anche la possibilità dell’abbonamento semestrale: in questo caso la tariffa per i sette giorni è di 195 euro (solo 1,08 euro a copia), per i sei giorni 6 giorni 167 euro (solo 1,08 euro a copia). E ancora, per il trimestrale sette giorni 99 euro (solo 1,10 euro a copia), per il sei giorni 87 euro (solo 1,13 euro a copia). La convenienza resta: ad esempio, il risparmio è del 38% nel caso in cui si scelga l’abbonamento annuale sette copie.

Ci sono poi le tariffe agevolate per abbonamenti trimestrali per chi ha più di 65 anni: 7 giorni a 82 euro anziché 99, (solo 0,91 euro a copia), 6 giorni a 75 euro anziché 87 (solo 0,97 euro a copia).

Per chi intende attivare o rinnovare un abbonamento, c’è la possibilità di vedersi recapitare il quotidiano a casa, tramite posta o con consegna all’americana (nei comuni dove è prevista la portatura a domicilio), oppure ritirarlo in edicola, senza doverlo pagare al momento e beneficiando delle tariffe agevolate.

Come in passato, restano le diverse modalità di pagamento, così da consentire al lettore di scegliere la preferita: da casa collegandosi ad abbonamenti.ecodibergamo.it, tramite addebito bancario mensile, tramite bollettino postale o bonifico bancario oppure con contanti, assegno, bancomat o carta di credito presentandosi allo Sportello Abbonati.

Per le informazioni sulla campagna abbonamenti è possibile chiamare gli uffici allo 035.358.899 aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, il sabato dalle 8.30 alle 12 oppure mandando una mail all’indirizzo [email protected]

