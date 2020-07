Abusi su una ragazza fuori dalla discoteca

Il Dna lo incastra, arrestato un giovane La violenza è stata consumata nel mese dello scorso ottobre e le manette sono scattate nei giorni scorsi.

Un giovane è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza, bergamasca, dopo un incontro in discoteca. La giovane era stata avvicinata in un locale, della nostra provincia: poi la violenza fuori dalla discoteca, con la ragazza che riesce poi a liberarsi e a scappare, chiamando aiuto.

Una storia terribile che la ragazza ha raccontato ai carabinieri. Ad indagare sia i militari della stazione di Cisano sia i Ris di Parma: è stato infatti il dna a incastrare il giovane che, individuato poco dopo, è stato subito fermato ma senza prove sufficienti per l’arresto. Dopo la denuncia a piede libero, le manette sono scattate in questi giorni grazie alla collaborazione dei Ris di Parma e alla prova del Dna. Al termine delle indagini, la Procura ha chiesto e ottenuto dal giudice l’ordinanza di misura cautelare in carcere. L’uomo, senza fissa dimora, è stato quindi arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ed è stato trasferito in carcere a Bergamo.

