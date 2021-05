Accise sul gas naturale, irregolarità per oltre due milioni di euro in pochi mesi I funzionari delle Dogane di Bergamo hanno accertato nel corso dei primi mesi dell’anno irregolarità sul versamento dell’accisa sul gas naturale per ben 2 milioni di euro, dei quali oltre un milione di euro di omessi versamenti e la restante parte riconducibile a ritardati pagamenti.

Le società esercenti attività di vendita di gas naturale hanno l’obbligo di effettuare versamenti mensili calcolati in base ai dati contenuti nelle cosiddette dichiarazioni annuali di consumo. Grazie al controllo effettuato dai funzionari delle Dogane, intensificatosi in questo periodo a seguito della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione per l’anno precedente (31 marzo), sono state individuate società che, pur avendo addebitato l’imposta ai consumatori finali in bolletta, non hanno corrisposto i tributi dovuti o li hanno versati tardivamente.

Sono state perciò recuperate le somme non versate, maggiorate degli oneri accessori, e delle sanzioni definite per circa 600 mila euro.

