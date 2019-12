Addio a Carlo Calderoli

Una vita da odontoiatra È venuto a mancare, a 97 anni, nella sua abitazione di via Sylva 18 a Bergamo, il medico-dentista Carlo Calderoli, al termine di un’esistenza vissuta intensamente nel segno della tradizione specialistica di famiglia, quella medico-odontoiatrica appunto.

Al momento del decesso Carlo Calderoli, che era anche cugino del senatore Roberto Calderoli, era amorevolmente assistito dalle figlie e dai figli ai quali ha saputo trasmettere con pari intensità il suo stesso ideale professionale.

Non solo un mestiere e neppure una semplice professione, ma una missione di elevati ideali cui Carlo Calderoli si è dedicato per tanti anni, così come aveva fatto suo padre, pure medico-dentista, che esercitò la professione anche in Seminario dove puntualmente si presentava ogni settimana. Il funerale verrà celebrato mercoledì 4 dicembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Loreto.

