Addio a Sissy Di Pilato

Era «Il Sole» di Città Alta La ristoratrice era protagonista dell’accoglienza nel locale di via Colleoni. Lunedì 21 dicembre alle 14,30 i funerali nel Duomo.

Città Alta perde una storica ristoratrice e una protagonista dell’accoglienza. Dopo la scomparsa nei giorni scorsi di Ciro Manzi, gestore per 30 anni del Piemontese a Bergamo, è mancata sabato a 62 anni e dopo alcuni mesi di malattia Sissy Di Pilato, che insieme ai fratelli ha gestito l’albergo ristorante Il Sole in via Colleoni al civico 1. L’attività di somministrazione si è sempre svolta nell’edificio del 1200, di fronte a piazza Vecchia e a fianco della biblioteca Angelo Mai. Mauro Di Pilato ha iniziato l’attività di ristorazione, poi passata ai 4 figli, tre maschi e una femmina. La gestione è poi rimasta nella mani di Sissy Di Pilato che ha portato avanti il ristorante insieme al figlio Samuel, mentre in cucina lavora ancora il fratello Paolo. Grazie all’accoglienza e agli spazi a disposizione, Il Sole è diventato uno dei punti di riferimento per cittadini e turisti che salendo in Città Alta si fermavano per assaggiare i piatti tipici della tradizione nello storico locale, dotato anche di un’ampia terrazza. La gestione familiare del ristorante è sempre stata contraddistinta da cortesia e ospitalità.

«Mia mamma ha sempre fatto dell’accoglienza e della disponibilità la migliore qualità – commenta il figlio Samuel Palacio, terza generazione alla guida del ristorante Il Sole –. Tutte le persone che entravano al ristorante o si fermavano in albergo si sentivano subito a loro agio. La ricordiamo come una donna forte che non ha mai mollato perché aveva una marcia in più. Riusciva a meravigliarci ogni volta perché metteva davanti ai suoi interessi, quelli per la collettività. In questi anni ha fatto tantissimo per il territorio e per il volontariato. Sempre con il sorriso sulle labbra». Sono numerosi anche i ricordi sui social. «Ciao Sissi, vogliamo ricordarti così: al tuo Sole, con il tuo sorriso, la tua voglia di vivere, la tua allegria, la tua forza – uno dei tanti commenti che vengono postati, una volta venuti a conoscenza della triste notizia –. Non ti dimenticheremo mai. Che la terra ti sia lieve». Sissy Di Pilato lascia i fratelli e i figli Samuel, Eulalia e Nastassia. I funerali lunedì 21 dicembre alle 14.30 nel Duomo di Bergamo Alta.

