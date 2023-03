Addio alla prof Laura Vivona: in cattedra per 40 anni

Si è spenta mercoledì dopo che lo scorso autunno gli era sta diagnostica una brutta malattia. Conseguita la laurea in Lingue e Letterature straniere a pieni voti, aveva cominciato ad insegnare Inglese all’Istituto professionale «Pesenti», per poi passare all’Istituto tecnico «Paleocapa». La professoressa Vivona ha insegnato per circa quarant’anni.