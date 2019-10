Addio allo psichiatra Scopazzo

«Cercava e vedeva il buono in tutti» È morto all’età di 85 anni, mercoledì 2 ottobre i funerali alle 15 a Cenate Sopra. Era stato primario a Bergamo e Ponte.

«Amava la sua famiglia, il suo lavoro e l’insegnamento, tante le infermiere che ha avuto occasione di avere come allieve alla scuola di specializzazione in ospedale». Sono queste le prime parole di ricordo che la figlia Nunzia pronuncia pensando a suo padre. È mancato all’età di 85 anni il dottor Maurizio Scopazzo, medico noto in Bergamasca per il suo lavoro sia per enti pubblici che privati. Per anni primario del reparto di Neurologia e Psichiatria al Policlinico di Ponte San Pietro, Scopazzo aveva anche ricoperto l’incarico di aiuto primario quando, prima delle legge Basaglia, era operativo l’ospedale neuropsichiatrico di Bergamo.

«Era un ottimo medico – ricorda ancora la figlia, insieme alla mamma Nellina e ai fratelli Filippo e Antonio –. Era apprezzato per le sue capacità come neurologo, psichiatra e psicoterapeuta, ma anche per la sua disponibilità verso chiunque avesse bisogno di lui». Tanti gli insegnamenti che ha lasciato, soprattutto ai suoi figli: «Ci ha insegnato che bisogna essere sempre fiduciosi e che in tutti c’è qualcosa di buono, basta saperlo cercare e vedere». La camera ardente è allestita nella casa del commiato in via Dante, a Seriate. Il funerale mercoledì 2 ottobre alle 15 nella parrocchiale di Cenate Sopra.

