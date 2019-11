«Adesso basta»: la protesta dei pendolari

Milano Cadorna, il ritrovo il 26 novembre «Condizioni indegne per il trasporto ferroviario lombardo»: scatta la protesta dei pendolari lombardi.

Dai social alla piazza: scatta la protesta dei pendolari lombardi. Con l’hashtag #AdessoBasta il Coordinamento dei comitati pendolari lombardi e dei rappresentanti dei viaggiatori lancia via social (sulla pagina Facebook e Twitter Quelli del treno - Comitato pendolari bergamaschi) la mobilitazione dei viaggiatori delle linee lombarde per «esprimere la nostra delusione per le condizioni indegne del servizio di trasporto ferroviario della Lombardia». L’incontro è previsto per martedì 26 novembre alle 18 alla stazione di Milano Cadorna.

