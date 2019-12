«Adottate un amico a quattrozampe»

L’appello di Lara Magoni - Video «Un video per promuovere l’adozione di quei cani che risultano invisibili, perché non più cuccioli o con un passato talvolta fatto di violenza e abbandono». È questo il messaggio che la bergamasca Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, lancia attraverso i suoi profili sui Social network in vista del periodo natalizio.

«Fatevi un dono con il cuore - spiega Lara Magoni - adottando un cane. Recatevi in un canile e sceglietelo con gioia: diventerà un amico per la vita». «Le storie d’amore più belle, raccontate, scritte e vissute spesso fanno riferimento all’amicizia che lega un cane all’uomo. Molte volte - dice l’assessore - leggiamo il dolore di chi ha perso il suo compagno di viaggio, racconti di vicinanza capaci di trasmettere quella forza di andare avanti grazie a quel legame incredibile che si crea. Nella mia vita li ho sempre avuti accanto, ho sempre preferito l’adozione all’acquisto ed ognuno di loro ha lasciato un segno nel mio cuore».

La realizzazione del video è stata possibile grazie alla disponibilità della giovanissima regista Susanna Vercesi, che ha raccolto e immortalato le immagini più belle, accompagnate dalle note eseguite al pianoforte dal musicista Andrea Tonoli. Il luogo scelto per il video è «Rifugio del Cane» di Seriate, in provincia di Bergamo. «La protagonista è Fujico - conclude Lara Magoni - la mia nuova compagna a “quattrozampe” di 7 anni; adottata pochi giorni fa, la maggior parte passati legata ad una catena ed ora felicemente libera a casa mia. Un rifugio gestito con passione e sacrifici da splendidi volontari capitanati da Eleonora, che accoglie e dona in adozione centinaia di cani assicurandogli un futuro sereno. A loro il nostro grazie e il nostro sostegno».

