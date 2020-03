«Soffocare il contagio è l’unica arma»

Crescono ancora i positivi: sono 4.189 Segui qui la conferenza stampa della Regione Lombardia in programma intorno alle 17.30. L’assessore al Welfare Giulio Gallera aggiornerà i dati del virus in Lombardia.

Nel frattempo il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso la sua vicinanza al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha annunciato di essere positivo al coronavirus.

«Abbiamo notato scene di fibrillazione da parte dei nostri concittadini, forse per la fuga di notizie del decreto. Per fortuna è stato meglio spiegato il documento, che in primo luogo permette ai cittadini di rientrare nella nostra regione. La cosa più importante è la lettere “a” del decreto: “Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori”. “Vengono comunque fatti salvi gli «spostamenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute». Ed è «consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”». E Gallera spiega: «Dobbiamo ridurre il più possibile qualsiasi attività sociale. L’unica arma che abbiamo è impedire la diffusione del contagio. Se soffochiamo il contagio combattiamo questa malattia».

Gallera rimarca: «L’unica arma che abbiamo contro il contagio è rimanere a casa. È importante evitare di muoversi se non per spostamenti necessari, muoviamoci solo per emergenze, per i beni necessari - dalla farmacia alla spesa - o per spostamenti lavorativi».

Gallera continua: «Basta lunghe code al supermercato, basta luoghi affollati. Gli alimentari resteranno aperti».



Ecco i dati: «I numeri di oggi sono quelli di una battaglia sempre più difficile. Sono 4.189 i positivi, con una crescita di 779 soggetti positivi. I ricoverati sono 2.217 con una crescita di 556 pazienti. Nella Terapia intensiva ci sono 399 persone con un incremento di 40, mentre stiamo riadattando ancora nuovi posti letto creando nuovi posti - spiega Gallera -. In isolamento domiciliare siamo a 756 persone. Aumentano anche i guariti: 550 sono le persone dimesse, molti dei quali poi in isolamento domiciliare per terminare la loro. Purtroppo 257 sono le persone decedute, con un incremento di 113 persone. Si tratta di persone sopra i 77 anni e con un quadro clinico compromesso. Importante è però il dato delle persone ricoverate in Terapia intensiva: il 65% ha più di 65 anni, quindi anche molte sono le persone di 50 e 60 anni che richiedono cure in Terapia intensiva».

