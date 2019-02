Ai domiciliari in un «albergo fantasma»

A spasso per Chianciano Terme: arrestato L’albergo era chiuso da tempo e l’uomo non si trovava all’interno della struttura ricettiva. Circolava libero per Chianciano Terme nonostante la misura cautelare dei domiciliari.

Arrestato a novembre 2018 a Bergamo per traffico internazionale di stupefacenti, nei suoi confronti era stata poi applicata la misura cautelare dei domiciliari in un hotel di Chianciano Terme (in provincia di Siena) dove l’uomo, un 32enne svizzero, aveva dichiarato di lavorare. In realtà, secondo quanto appurato dai carabinieri del posto, l’albergo era chiuso da tempo e l’uomo non si trovava all’interno della struttura ricettiva.

Il tribunale di Bergamo allora ha emesso una nuova ordinanza - questa volta per la custodia cautelare in carcere - nei confronti del 32enne il quale è stato rintracciato dagli uomini dell’Arma a Chianciano e portato nella casa circondariale di Siena dove è a disposizione della magistratura.

