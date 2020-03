Ai domiciliari per droga esce in Porsche

Finisce in cella per evasione e violazione decreto covid Si tratta di un romeno guidava anche in stato di ebrezza.

Nella mattinata di mercoledì 11 marzo in direttissima è stato convalidato l’arresto di un romeno che stava scontando 8 mesi ai domiciliari per droga. L’uomo è stato sorpreso in via Broseta a Bergamo sulla sua Porsche Carrera. Ha dichiarato di essere uscito perché aveva bevuto per festeggiare la vittoria dell’Atalanta ma aveva finito le sigarette e doveva comprarle. La convalida dell’arresto è avvenuta con le accuse di evasione, di guida in stato di ebbrezza e violazione decreto Covid.

