Al Kilometro Rosso incontro sul Pnrr, ci sarà il ministro Gelmini L’evento si terrà il 22 novembre alle 11 e sarà presente anche il capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe), Marco Leonardi.

Si svolgerà a Bergamo, lunedì 22 novembre, la seconda tappa di «Italiadomani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», il ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali i contenuti e le opportunità del Pnrr.

L’evento avrà inizio alle 11 (ingresso consentito esclusivamente con green pass entro le ore 10.30) al Kilometro Rosso - Innovation District (Via Stezzano, 87).

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, e il capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe), Marco Leonardi, spiegheranno i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del Pnrr e le modalità per accedere alle risorse. Interverranno il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e il presidente della Camera di Commercio di Bergamo, Carlo Mazzoleni.

La seconda parte dell’incontro sarà caratterizzata dal dialogo con i cittadini, con le associazioni di categoria e le imprese.

