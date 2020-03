In Lombardia 984 positivi, 209 a Bergamo

«Gli over 65 stiano il più possibile a casa» Mercati aperti, ma non sabato e domenica. Scuole chiuse, chiuse anche le palestre, i musei avranno ingressi contingentati. Ecco tutti gli aggiornamenti odierni anche in previsione delle attività della prossima settimana.

Ecco tutte le informazioni della conferenza in programma in Regione Lombardia.

Nel frattempo emergono le informazioni sulla bozza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito alle nuove disposizioni sull’emergenza Covid-19 e che riguardano - secondo il documento - le province di Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona e nelle città di Savona e Pesaro-Urbino. Tutte le misure sono valide per l’intera settimana, fino all’8 marzo.

BAR, RISTORANTI, CINEMA E MUSEI

Cinema e teatri chiusi, in bar, ristoranti, pub, negozi, musei, l’apertura sarà «condizionata» all’adozione di misure che evitino assembramenti di persone. Inoltre, in questi stessi luoghi, bisognerà da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare il cosiddetto «droplet», ovvero la distanza di almeno un metro tra le persone.



Nella sola Regione Lombardia e nella provincia di Piacenza saranno sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri culturali e ricreativi, centri termali e centri benessere. Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona è prevista anche la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione dei punti vendita di generi alimentari e degli esercizi commerciali e delle attività artigianali di vendita di prodotti alimentari in misura prevalente, nonché delle farmacie e delle parafarmacie. Con una specifica: anche la media e grande distribuzione sarà coinvolta da questa misura, a differenza dalla scorsa settimana. I mercati sono aperti tranne sabato e domenica nelle province di Lodi, Cremona, Bergamo.

Sospesi concorsi ad eccezione di quelli sanitari.

SCUOLE

Chiuse, con attivazione di e-learning.



I COMPRENSORI SCIISTICI

Le attività nei comprensori sciistici nelle zone più colpite dal coronavirus resteranno aperte a condizione che il gestore provveda alla limitare l’accesso agli impianti di trasporto - funicolari, funivie o cabinovie - con una presenza massima di persone pari ad un terzo della capienza.

GLI OVER 65

Con una precauzione data a tutti i cittadini: agli over65 si chiede di ridurre il più possibile la socializzazione: le reti sociali si attivino perchè possano stare il più possibile a casa. Sono gli ultra «65enni sono l’anello più vulnerabile della catena, devono rimanere a domicilio e muoversi il meno possibile perché potrebbe essere risolutivo per loro e per il contenimento della diffusione del virus» ha detto Gallera: «Le persone finora decedute hanno tutte più di 65 anni, quindi il messaggio che oggi lanciamo loro è di rallentare i momenti di socializzazione - aggiunge - attiveremo tutte le iniziative possibili per far sì che queste persone non abbiano la necessità di uscire di casa».

I NUMERI

«Anche oggi abbiamo lavorato nella costruzione della rete ospedaliera. I numeri sono questi, aggiornati a ora: 984 casi positivi, 406 ricoverati non in Terapia intensiva, 106 in Terapia intensiva, 1000 in isolamento domiciliare, 375 gli asintomatici, i dimessi con trasferimento al domicilio 73 e il numero dei deceduti è salito a 31 (non 24 come detto precedentemente dall’assessore che si è corretto durante la conferenza, ndr)» ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera. Sono 209 i positivi a Bergamo: Bergamo, ha detto Gallera, «resta area critica per quanto riguarda l’ospedale: il Papa Giovanni ha assorbito in questi giorni le criticità di tutta la zona e le zone circostanti».

«Abbiamo incontrato le strutture private accreditate: abbiamo raccolto completa disponibilità per mettere a disposizione posti letto e per gestire questa emergenza».

Bellissima notizia, dice Gallera, per avere nuovi infermieri: «Proseguiranno le lauree online, ci ha aggiornato il rettore di Bergamo Remo Morzenti» ha detto Gallera che ha aggiunto: «Stanzieremo 40 milioni alle aziende per l’acquisto di materiale sanitario, con i primi 10 milioni di euro per l’assunzione del personale sanitario».

