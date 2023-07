Al via i saldi estivi, bergamaschi pronti a spendere in media 232 euro a famiglia

Al via giovedì 6 luglio i saldi estivi, a Bergamo come nel resto d’Italia (eccezion fatta per l’Alto Adige).Dureranno 60 giorni, sino al 3 settembre. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 213 euro – pari a 95 euro pro capite – per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro. Le previsioni a livello locale di Ascom Confcommercio Bergamo sono leggermente al di sopra della media nazionale, con un budget pari a 232 euro a famiglia, per una media pro-capite di 99,50 euro, per un valore complessivo di oltre 67 milioni di euro. È previsto invece un calo del numero di famiglie che acquisterà articoli in saldo, il 61% contro il 66% dello scorso anno.

Le nuove regole del Codice del Consumo

«Un calo, stimato di circa il 5%, dovuto alle maggiori difficoltà economiche in cui molte delle nostre famiglie si stanno imbattendo» commenta Oscar Fusini, direttore di Ascom Bergamo, che ricorda che «questi saldi saranno il primo banco di prova per l’applicazione delle nuove normative introdotte dal Codice del Consumo, che modifica le norme su sconti, promozioni, liquidazioni e saldi e introduce una regolamentazione delle vendite online». La speranza dei commercianti al dettaglio è che il nuovo Codice «possa regolamentare la giungla delle vendite online». « Dopo anni di dibattito – commentano da Ascom – si è finalmente arrivati a una data unica nazionale di partenza dei saldi per mantenerne l’appeal e tutelare le attività coinvolte, che stanno soffrendo enormemente il calo dei consumi e i rincari. I tagli ai prezzi dei cartellini? Saranno come gli altri anni progressivi: dal 20-30% iniziale fino al 40%».

«Un’occasione per tutti»