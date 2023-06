Saldi «abusivi», controlli a Bergamo: cinque sanzioni dalla Polizia locale

I saldi estivi cominciano il 6 luglio, ma c’è chi attua già sconti e promozioni contro norme, regolamenti e anche contro le indicazioni che le associazioni dei commercianti hanno lanciato nei giorni scorsi, anche nella nostra città. «La Polizia locale – si legge in una nota diffusa dal Comune di Bergamo giovedì 29 giugno – ha raccolto gli auspici delle associazioni del commercio cittadine e ha avviato controlli mirati per contrastare il fenomeno di promozioni e sconti «abusivi». Sono state diverse le segnalazioni pervenute al Comando, da parte di cittadini e commercianti, su situazioni non in linea con i regolamenti, promozioni e pre-saldi lanciati in un periodo in cui non si possono lanciare».

Divieti e sanzioni

In Lombardia esiste inoltre un regolamento specifico che prevede il divieto di lanciare promozioni nei 30 giorni precedenti ai saldi: sono state cinque finora – spiega ancora il Comune – le sanzioni elevate dagli agenti della polizia commerciale per inosservanza di questa specifica regola. La sanzione per i trasgressori delle norme vigenti è di 1.000 euro

Il decreto legislativo approvato il 7 marzo scorso (e che ha recepito la direttiva europea del 2019) ha modificato inoltre la normativa sugli sconti, imposto regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi e l’inquadramento dell’e-commerce, oltre a prevedere sanzioni più pesanti in caso di clausole vessatorie e pratiche commerciali sleali.

I controlli proseguono

«Nei prossimi giorni - spiega Gabriella Messina, comandante della Polizia locale di Bergamo - proseguiremo con attività di controllo mirate, anche raccogliendo le tante segnalazioni che ci pervengono da parte della cittadinanza e le sollecitazioni lanciate in questi giorni dalle associazioni di categoria».

Dal 1° luglio le nuove regole

Nei prossimi giorni, inoltre, entreranno in vigore le nuove regole, da 1° luglio per la precisione, e i nuovi cartellini dovranno rispondere da subito agli obblighi previsti dalla legge: dovranno essere indicati il prezzo pieno, lo sconto e il prezzo finale; in caso contrario la sanzione va dai 516 euro ai 3.098 euro. L’obiettivo è mettere un freno alla pratica scorretta dei prezzi gonfiati in occasione di saldi e vendite straordinarie. I clienti potranno segnalare all’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) eventuali pratiche scorrette; dal canto loro i commercianti lombardi dovranno prestare attenzione alle tempistiche delle promozioni che andranno ad applicare, soprattutto durante il Black Friday (24 novembre), ossia una decina di giorni prima l’inizio dei saldi invernali.

I commercianti: «Controlli fondamentali»

«La fase di controllo – dichiara Nicola Viscardi del Distretto Urbano del Commercio - è una parte fondamentale per cercare di limitare i danni e le brutte figure nelle quali la categoria dei commercianti rischia di incorrere nei confronti dei consumatori e della propria clientela. Spesso è particolarmente complessa, penso a esempio nel caso della gestione dei crm, usati dai negozi più strutturati per mandare comunicazioni dirette agli iscritti, ma è chiaro che sia fondamentale un controllo costante per tutelare commercianti onesti e consumatori e le nuove regole dei saldi posso portare ad alcuni aspetti migliorativi rispetto alla situazione attuale».

«L’attività di controllo – commenta Filippo Caselli di Confesercenti Bergamo - è doverosa e mira alla tutela della concorrenza e dei commercianti che rispettano la legge; servirebbe un’azione ad ampio raggio territoriale, dato che il consumatore oggi si muove su larga scala. Le recenti modifiche al codice del consumo rafforzano questa impostazione coinvolgendo anche l’on line».