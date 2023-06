Saldi estivi, si parte il 6 luglio. E scattano le nuove regole: «La stagione un banco di prova»

Cambiano le regole sulla gestione dei saldi, con una stretta che impone più trasparenza ai siti dell’e-commerce e introduce per tutti norme e adeguamenti più stringenti a tutela dei consumatori per contrastare le pratiche commerciali sleali. Si parte da sabato 1° luglio, giusto in tempo per il via della finestra estiva delle vendite promozionali, prevista per giovedì 6. Per la prima volta il governo, attraverso un decreto legislativo che di fatto porta l’Italia ad avere le stesse regole degli altri Paesi dell’Unione, stabilisce nuove regole per le piattaforme del commercio elettronico, introducendo multe fino a 10 milioni di euro per i colossi della rete che non le rispetteranno.