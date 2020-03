Al via vertice Fontana-Speranza

Si attendono notizie sulla zona rossa È iniziata da pochi minuti la riunione all’Unità di crisi della Regione Lombardia con il ministro della Salute Roberto Speranza e il governatore Attilio Fontana sull’emergenza coronavirus.

Al centro dell’incontro ci sono l’evoluzione della situazione epidemiologica e la valutazione di nuove misure per fronteggiare l’infezione, con particolare riferimento alla possibile istituzione di una nuova zona rossa per i Comuni della Val Seriana, dove in questi giorni si è registrato un forte incremento dei contagi rispetto al focolaio di Codogno, nel Lodigiano. Al vertice, al sesto piano di Palazzo Lombardia, partecipano tra gli altri gli assessori regionali al Welfare, Giulio Gallera, e alla Protezione Civile, Pietro Foroni.

