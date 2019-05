Albano, colto da malore sul terrazzo

I passanti danno l’allarme: muore 52enne È stato colto da un malore improvviso sul terrazzo di casa, proprio durante il temporale che sabato pomeriggio si è abbattuto su tutta la provincia. Un malore che non gli ha dato scampo togliendogli la vita a 52 anni.

È accaduto poco prima delle 18 nel centro di Albano Sant’Alessandro, in via Papa Giovanni: da quel momento Matteo Micheletti, 52enne, non si è più ripreso ed è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L’uomo, che viveva con i genitori al secondo piano di una palazzina,sabato pomeriggio era in casa con il padre.

Il 52enne è uscito sul terrazzo dell’abitazione per mettere a posto i vasi di fiori spostati dalle violente raffiche di vento. L’anziano genitore però non l’ha più visto rientrare e si è insospettito visto che ci stava mettendo troppo tempo. Allora si è affacciato per verificare cosa fosse accaduto e ha visto il figlio, privo di sensi, riverso sul pavimento del balcone. Il pensionato ha chiesto soccorso e le sue grida disperate sono state sentite un gruppo di ragazzi che si trovavano in strada, cercando riparo dalla pioggia sotto il porticato del palazzo. Compresa la situazione d’emergenza, sono stati proprio i giovani ad avvisare il 112.

© RIPRODUZIONE RISERVATA