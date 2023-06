Aldi richiama un antipasto di salumi: «Possibile presenza di listeria»

Aldi comunica il richiamo a scopo precauzionale del prodotto «Antipasto Parma DOP IGP» (Antipasto Prosciutto di Parma DOP - Coppa di Parma IGP - Salame Felino IGP) a marchio «Regione Che Vai», a seguito di un’analisi effettuata in autocontrollo. «Data la possibile presenza di Listeria monocytogenes in alcuni campioni, il prodotto non può essere consumato», spiega la catena di supermercati in una nota. I prodotti interessati dal richiamo sono quelli che riportano come termine minimo di conservazione 16/07/2023 e 18/07/2023 e sono stati in vendita in tutte le filiali Aldi fino al giorno 06/06/2023.