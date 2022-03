Alla scoperta dei quartieri di Bergamo. Lunedì su «L’Eco» andiamo in Carnovali

La bella notizia è che Carnovali è il quartiere della città dove i giovani non mancano. La fotografia scattata all’anagrafe per l’inchiesta de L’Eco di Bergamo «I quartieri al centro» dice che i 18enni che vivono nel rione rappresentano il 17,4% dei residenti, un dato incoraggiante rispetto alla media cittadina che si ferma al 14,9%.

Sul giornale di lunedì 7 marzo potrete leggere due pagine di approfondimento su come il quartiere Carnovali è cresciuto e cambiato negli ultimi trent’anni. A fronte dell’interessante aspetto giovanile, non mancano i problemi: tra i residenti c’è chi ha definito Carnovali «il quartiere dove si resta in piedi». Sono state infatti tolte le panchine per problemi dei bivacchi e non sono state più rimesse.