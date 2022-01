Alla scoperta dei quartieri di Bergamo: lunedì su L’Eco si parla di Valtesse Nuova puntata della nostra inchiesta «I quartieri al centro»: questa settimana il nostro viaggio in città, giunto ormai a metà percorso, fa tappa nel quartiere di Valverde, Valtesse Sant’Antonio, l’accesso a nord di Bergamo, compreso tra la Maresana e i colli.

Si tratta di un quartiere che sta ancora sviluppandosi a livello residenziale, ma dove il numero di residenti non cambia, di fatto, da trent’anni a questa parte. Proveremo a capire il perché di questo fenomeno e vi racconteremo come, in realtà, il tessuto sociale del quartiere è cambiato negli ultimi decenni. Oggi la zona ha tra l’altro una forte vocazione al volontariato, con tante iniziative di comunità dedicate alle persone più fragili.

Vi aspettiamo dunque lunedì 24 gennaio in edicola con L’Eco di Bergamo, dove troverete anche un Qr code da scaricare per consultare le puntate precedenti della nostra inchiesta, ma anche sul nostro sito del giornale e su Instagram dove sono riportate in sintesi le notizie sui quartieri con sondaggi, risposte e proposte dei lettori.

