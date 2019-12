Allarme meningocco

Apre centro vaccini a Villongo Dopo il terzo caso di sepsi causato dal batterio in paese, l’Ats sta attivando una serie di interventi: dal 27 dicembre l’Ats rende operativo nei locali del Comune un ambulatorio. A breve campagna informativa con le associazioni

Dopo il terzo caso di abitanti di Villongo contagiati dal meningococco C, con l’ultimo malato, trentaseienne, ricoverato agli Spedali Civili di Brescia in gravissime condizioni, l’Ats di Bergamo, insieme alla Regione Lombardia e in collaborazione con il Comune di Villongo, sta attivando una serie di iniziative di prevenzione e per rassicurare la popolazione. Oltre agli altri centri vaccinali già operativi, nel territorio dell’Asst Bergamo Est, nella giornata del 24 dicembre l’Ats ha ultimato le operazioni per rendere operativo un centro vaccinale aggiuntivo, proprio a Villongo: da venerdì 27 dicembre sarà operativo nei locali del Comune dalle 12 alle 18. «Confermiamo che oltre agli altri centri già operativi, anche questo punto ambulatoriale a Villongo servirà a rendere il più capillare possibile l’operazione di prevenzione concordata con la Regione: viene offerto il vaccino anti meningococco C gratuitamente a tutti gli abitanti dai 18 ai 50 anni – sottolinea il direttore generale dell’Ats di Bergamo, Massimo Giupponi – . Stiamo inoltre preparando anche lettere informative a tutti i sindaci dei comuni del circondario di Villongo per rassicurare gli amministratori e la popolazione: è più che sufficiente limitarsi alla vaccinazione degli abitanti di Villongo, perché è lì che si è sviluppato il focolaio, ma per le altre realtà non c’è affatto bisogno. Non serve fare altro. Coinvolgeremo anche diverse associazioni di Villongo per garantire una informazione capillare sulla prevenzione destinata agli abitanti del paese: una sorta di porta-a-porta perché non si diffonda il panico. Non c’è alcuna epidemia».

