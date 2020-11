Alle 18 parla il presidente Fontana- Diretta

Il punto sui dati covid in Regione Attilio Fontana parlerà in diretta a seguito dell’annuncio del passaggio della Lombardia ad zona rossa a zona arancione.

Novità in vista nei prossimi giorni per la Regione Lombardia, il presidente ha anticipato nel pomeriggio la decisione del Governo che farà passare la Lombardia da zona rossa a zona arancione. Per sapere che cosa cambia clicca qui.

Il presidente ha deciso di fare un punto stampa in cui probabilmente renderà noti i dettagli di questa decisione e commenterà lo sviluppo del contagio.

In diretta dalle 18, qui.

